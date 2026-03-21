San Giuseppe a Marina di Ragusa: domenica tra fede, bande e le storiche “Cene”

Marina di Ragusa si risveglia domani nel segno di una devozione antica. La domenica 22 marzo trasformerà la frazione marinara in un palcoscenico di canti e preghiere. Il Patriarca San Giuseppe torna a percorrere le strade del borgo. Questo appuntamento affonda le radici nella memoria collettiva dei residenti. I festeggiamenti iniziano presto con la prima messa delle 8:30 a Santa Maria di Portosalvo. Poco dopo, alle 9:00, lo scampanio a festa e lo sparo di bombe annunceranno l’inizio del rito. L’aria si riempirà subito del suono della banda “Vito Cutello” di Chiaramonte Gulfi. I musicisti percorreranno le vie cittadine per risvegliare l’entusiasmo dei fedeli.

Il cuore della festa: la processione pomeridiana

Il fulcro della giornata scatterà nel pomeriggio con la messa solenne delle 17:30. Don Riccardo Bocchieri presiederà la funzione prima del momento più atteso. Alle 18:30 il simulacro di San Giuseppe varcherà la soglia della chiesa. Inizierà così un lungo itinerario tra le arterie principali e i vicoli del paese. Il corteo toccherà via del Mare, via Vasco de Gama e il Lungomare Andrea Doria. La partecipazione popolare promette di essere massiccia lungo tutto il tragitto. Preghiere e canti accompagneranno il Santo fino al rientro trionfale in piazza Maria Santissima di Portosalvo.

San Giuseppe a Marina di Ragusa: la forza della solidarietà

Don Riccardo Bocchieri sottolinea la valenza spirituale di questa domenica intensa. Il parroco invita la comunità a riscoprire la bellezza dello stare insieme. San Giuseppe rappresenta per i fedeli una forza silenziosa che custodisce e protegge. Oltre alla fede, la giornata celebra la condivisione attraverso le celebri “Cene”. I visitatori potranno ammirare gli allestimenti in via Cagliari e presso le Suore del Sacro Cuore. Qui il cibo e le offerte raccolte andranno ai cittadini più bisognosi. Questa tradizione trasforma l’evento religioso in un grande gesto di carità collettiva.

La Sicilia vive questi riti come un racconto identitario necessario. Potete trovare i dettagli storici sui siti del Comune di Ragusa o consultare i registri storici su Wikipedia. Marina di Ragusa chiuderà così una domenica di autentica emozione popolare.

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