Modica – Il Comune di Modica compie un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione e consolidamento del trasporto pubblico urbano. L’amministrazione comunale sta avviando le procedure per l’affidamento europeo del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), un passaggio strategico che segna una svolta nella gestione della mobilità cittadina.

Ad annunciarlo è l’assessore alla mobilità urbana Antonio Drago, che sottolinea il valore di una scelta destinata a incidere in maniera strutturale sul futuro del servizio. “Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante, spiega l’assessore Drago, perché per la prima volta il Comune di Modica si appresta ad avviare la procedura di affidamento del servizio di TPL sulla base della normativa Italiana ed Europea. Al riguardo si fa riferimento al Regolamento Europeo n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada.

È una procedura complessa e altamente regolamentata, disciplinata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che garantisce la piena trasparenza degli atti e la correttezza dell’intero percorso amministrativo”. L’avvio della procedura rappresenta, nelle intenzioni dell’amministrazione, la naturale prosecuzione di un lavoro di riqualificazione del servizio già avviato negli ultimi anni. “Quando abbiamo iniziato a intervenire sul trasporto pubblico urbano, prosegue Antonio Drago, la situazione era fortemente critica.

Oggi, grazie al lavoro svolto e alle scelte organizzative adottate, il servizio è diventato efficiente, funzionale, apprezzato e soprattutto utilizzato dagli utenti. I numeri sull’utilizzo delle linee urbane lo dimostrano con chiarezza. Ma siamo consapevoli che il miglioramento non può fermarsi qui: proprio per questo abbiamo deciso di compiere un ulteriore passo in avanti”. Per accompagnare il Comune in questo percorso tecnico-amministrativo, l’ente ha deciso di affidarsi al supporto specialistico della società ISFORT S.p.A. – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, realtà qualificata che affiancherà gli uffici comunali nella predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio e nella definizione degli standard da richiedere al potenziale gestore del servizio.

“Abbiamo scelto di farci affiancare da una struttura altamente specializzata, spiega l’assessore, che ci supporterà nella definizione degli elaborati propedeutici all’affidamento del servizio, nel rispetto della normativa nazionale e delle misure regolatorie dettate dall’Autorità di regolazione dei Trasporti: dall’analisi dello stato di fatto, alla definizione dei requisiti tecnici, alla consultazione degli Stakeholders, fino alla predisposizione del piano economico-finanziario”.

Il nuovo affidamento avrà una durata di lungo periodo, una scelta non casuale ma legata alla volontà di garantire stabilità gestionale e prospettive di investimento. “Un affidamento di lungo periodo, evidenzia Antonio Drago, consente di costruire un modello gestionale solido e sostenibile. Significa poter chiedere all’impresa che gestirà il servizio investimenti importanti, come il rinnovo del parco mezzi, l’introduzione di tecnologie innovative, il miglioramento dell’organizzazione delle linee e, se necessario, anche l’incremento dei chilometri di percorrenza. Tutti elementi che contribuiscono a rendere il servizio più efficiente e moderno”. In questa fase preliminare, l’amministrazione aderendo alle indicazioni di ISFORT e secondo le misure regolatorie dell’ART sta avviando la fase di consultazione degli stakeholders; sarà prossimamente pubblicato un avviso di consultazione finalizzato alla acquisizione di osservazioni.

È un lavoro complesso, ma necessario se vogliamo consegnare alla città di Modica un sistema di mobilità stabile, moderno e all’altezza delle esigenze dei cittadini”. Con l’avvio di questo procedimento, l’amministrazione comunale punta dunque a consolidare i risultati già ottenuti e a costruire un modello di trasporto pubblico capace di accompagnare la crescita della città nei prossimi anni.