Modica – Incidente stradale stamattina nel cuore del centro storico di Modica. L’incidente è avvenuto lungo Corso Umberto e ha coinvolto una Toyota Yaris e un motociclo. Ad avere la peggio è stata la ragazza alla guida dello scooter, rimasta ferita nell’impatto. La giovane è stata prontamente assistita dai sanitari dell’ambulanza del 118, giunti sul posto pochi minuti dopo l’incidente, e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.

Secondo le prime informazioni, la ragazza avrebbe riportato una frattura alla gamba. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per effettuare i rilievi dell’incidente e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Il traffico ha subito rallentamenti per il tempo necessario dei soccorsi e dei rilievi.