Pozzallo – Un gravissimo incidente stradale è avvenuto stamattina intorno alle ore 11 sulla SP 66, l’arteria che collega i centri di Pozzallo e Ispica. Lo scontro ha coinvolto un camion carico di carote e un’auto. Il camion dopo l’impatto con l’auto si è ribaltato finendo la corsa a bordo strada. Il conducente del mezzo è rimasto incastrato ed è morto. Secondo le prime informazioni si tratta di un 70enne.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità intervenute sul posto ma ancora da confermare in via ufficiale, l’incidente sarebbe stato innescato da un violento tamponamento. Per cause ancora in fase di accertamento, l’autocarro avrebbe urtato un’autovettura che viaggiava nella stessa direzione. A seguito dell’impatto, il conducente del mezzo pesante avrebbe perso totalmente il controllo del veicolo. La corsa del camion è terminata tragicamente con il ribaltamento su un fianco ai margini della carreggiata, occupando parzialmente la sede stradale e rendendo necessari complessi interventi di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo alla guida del camion non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Il conducente dell’auto che ha riportato ferite non gravi è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Modica.

Sul luogo della tragedia sono giunti immediatamente i Carabinieri per eseguire i rilievi planimetrici necessari a stabilire le responsabilità del sinistro. Gli agenti della Polizia Locale di Pozzallo si sono invece occupati della gestione della viabilità, che ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del mezzo ingombrante. Sul posto anche i vigili del fuoco.Le indagini sono tuttora in corso per fare piena luce sui dettagli tecnici della collisione e verificare eventuali concause del drammatico evento