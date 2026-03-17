Ragusa – I consiglieri comunali Sergio Firrincieli e Sebastiano Zagami hanno presentato una mozione urgente al Comune di Ragusa per chiedere un intervento immediato sulla sicurezza del passaggio a livello di via Paestum, considerato uno snodo essenziale per la mobilità cittadina e per le attività economiche dell’area.

Nella mozione i due consiglieri evidenziano come l’attraversamento ferroviario sia stato recentemente teatro di episodi che hanno generato situazioni di rischio, aggravate da comportamenti imprudenti come il superamento con semaforo rosso o durante l’abbassamento delle sbarre.

Una condotta che, secondo i firmatari, mette a repentaglio l’incolumità pubblica e il regolare servizio ferroviario. Firrincieli e Zagami richiamano, inoltre, l’attenzione sulla mancata osservanza del senso obbligatorio di svolta a destra all’uscita di via Licitra, segnalando la necessità di strumenti di controllo più efficaci. Da qui la richiesta di installare sistemi di videosorveglianza sia in prossimità del passaggio a livello sia nell’area dell’intersezione con via Licitra.

La mozione impegna il sindaco e la Giunta a procedere con le verifiche tecniche per l’installazione delle telecamere, tenuto conto della sicurezza all’interno del tracciato ferroviario assicurata dalla Pai (Protezione automatica integrativa), ad avviare un confronto con Ferrovie dello Stato per potenziare la segnaletica luminosa e a rafforzare la presenza della polizia locale nella zona. I due consiglieri chiedono che la proposta sia inserita all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile, ritenendo prioritario intervenire per garantire maggiore sicurezza a cittadini, automobilisti e utenti del servizio ferroviario.