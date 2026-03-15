Ragusa – Sale la tensione nei Comuni Iblei in vista del peggioramento delle condizioni meteo previsto per le prossime ore. Il bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale, che ha innalzato il livello di criticità ad Allerta Arancione per rischio idrogeologico, ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza in tutta la provincia di Ragusa.

I Sindaci della provincia di Ragusa sono attualmente impegnati in una serie di consultazioni tecniche per decidere se procedere con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 16 marzo.

La decisione attesa per le prossime ore, viene presa analizzando i modelli previsionali e la vulnerabilità dei singoli territori e mira a ridurre i rischi legati alla mobilità stradale e a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico di fronte alla minaccia di nubifragi e forti raffiche di vento.

Sebbene la decisione finale spetti a ogni singolo primo cittadino, si profila l’ipotesi di una scelta condivisa tra i vari centri della provincia — da Ragusa a Modica, da Vittoria a Scicli — per evitare disparità nella gestione dell’emergenza.

L’ordinanza di chiusura, qualora confermata, riguarderà non solo le attività didattiche ma, in molti casi, anche la chiusura di:

Parchi e ville comunali;

Cimiteri;

Impianti sportivi all’aperto.

L’allerta meteo arancione maltempo per rischio idrogeologico del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità”. Il timore dei primi cittadini riguarda soprattutto la persistenza dei fenomeni, che potrebbe causare allagamenti improvvisi e criticità lungo la rete stradale provinciale.