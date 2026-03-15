Il bollettino ufficiale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, diramato nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, conferma un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche. Per la giornata di domani, lunedì 16 marzo 2026, è stata dichiarata l’Allerta Meteo Arancione (fase di preallarme) per rischio idrogeologico su tutta la fascia orientale dell’Isola.
Previsioni: piogge torrenziali e temporali persistenti
La perturbazione insisterà con forza sulla Sicilia, portando fenomeni intensi e potenzialmente pericolosi:
- Settori Orientali (Ragusa, Siracusa, Catania, Messina): Si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, spesso a carattere di rovescio o temporale. Gli esperti avvertono che i quantitativi di pioggia accumulata potrebbero risultare elevati, aumentando il rischio di allagamenti e criticità idrauliche.
- Settori Centrali: Piogge sparse e temporali con accumuli moderati.
- Resto dell’Isola: Fenomeni più isolati e di debole intensità.
Tutti i temporali potranno essere accompagnati da attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate.
Venti di burrasca e mari in tempesta
Il quadro meteo sarà aggravato da una ventilazione ciclonica molto intensa:
- Ionio: Venti da forti a burrasca provenienti da Sud-Est (Scirocco).
- Coste Tirreniche e Occidentali: Forti correnti da Nord-Est con raffiche di burrasca.
- Rilievi: Raffiche di burrasca dai quadranti orientali colpiranno le zone montuose.
Stato dei Mari: Lo Ionio passerà da molto mosso a molto agitato; condizioni di mare molto mosso anche per lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale, con possibili disagi ai trasporti marittimi.
Raccomandazioni alla cittadinanza
Data l’allerta arancione, si invita la popolazione delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina alla massima prudenza. È consigliabile limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari e consultare i siti dei propri Comuni per eventuali ordinanze di chiusura delle scuole o dei parchi pubblici.
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