La Sicilia orientale si blinda in vista di un’ondata di maltempo che promette di essere particolarmente severa. Il bollettino n. 26074 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha fatto scattare l’Allerta Arancione (Fase di Preallarme) per rischio idrogeologico su Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.

Di fronte alla previsione di temporali persistenti, forti raffiche di vento e rischio grandinate, i sindaci del versante ionico hanno firmato a raffica le ordinanze di chiusura degli istituti scolastici per domani, lunedì 16 marzo.

Provincia di Catania: stop alle lezioni in diversi Comuni

Nel catanese, i primi cittadini hanno optato per la massima prudenza. Oltre alle scuole, in molti comuni resteranno interdetti anche cimiteri, parchi e impianti sportivi.

Riposto: Il sindaco Davide Vasta ha disposto la chiusura totale delle scuole, del cimitero e dei parchi. Appello alla cittadinanza: “Limitate gli spostamenti e non parcheggiate sotto alberi o impalcature”.

Il sindaco Davide Vasta ha disposto la chiusura totale delle scuole, del cimitero e dei parchi. Appello alla cittadinanza: “Limitate gli spostamenti e non parcheggiate sotto alberi o impalcature”. Giarre: Il sindaco Cantarella ha confermato la sospensione di ogni attività didattica.

Il sindaco Cantarella ha confermato la sospensione di ogni attività didattica. Acireale: Ordinanza precauzionale firmata dal sindaco Roberto Barbagallo per tutelare la sicurezza di studenti e personale.

Ordinanza precauzionale firmata dal sindaco Roberto Barbagallo per tutelare la sicurezza di studenti e personale. Aci Castello: Il sindaco Scandurra chiude scuole, parchi e il monumentale Castello Normanno.

Provincia di Siracusa: serrata totale a Siracusa e Augusta

Nel siracusano la situazione è analoga.

Siracusa: Il sindaco Francesco Italia ha confermato la chiusura di scuole e asili nido comunali fino alla mezzanotte di lunedì.

Il sindaco Francesco Italia ha confermato la chiusura di scuole e asili nido comunali fino alla mezzanotte di lunedì. Augusta: Ordinanza già siglata dal sindaco Giuseppe Di Mare: stop alle lezioni per l’intera giornata.

Ordinanza già siglata dal sindaco Giuseppe Di Mare: stop alle lezioni per l’intera giornata. Altri Comuni: Diverse amministrazioni della provincia stanno seguendo l’esempio del capoluogo; si consiglia di consultare i canali social istituzionali dei singoli enti.

Provincia di Ragusa: decisione nelle prossime ore

Situazione diversa nel Ragusano, dove i sindaci dell’area Iblea stanno procedendo in modo coordinato. Sebbene l’allerta sia arancione, i primi cittadini stanno completando le ultime valutazioni tecniche. Una decisione definitiva sulla chiusura delle scuole nei Comuni della provincia di Ragusa è attesa nelle prossime ore.

Le regole di prudenza della Protezione Civile

Oltre alla sospensione delle lezioni, le autorità invitano i siciliani a seguire norme di comportamento rigorose per le prossime 24 ore:

Evitare i sottopassi e le zone soggette ad allagamento. Limitare l’uso dell’auto allo stretto necessario. Non sostare in prossimità di corsi d’acqua o ponti. Attenzione al vento: prestare cautela vicino a strutture instabili o alberature.