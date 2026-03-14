Ispica – Su iniziativa del consigliere comunale Salvatore Milana si è svolta ieri la seduta di Consiglio comunale di Ispica dedicata agli interventi di contrasto all’erosione costiera nel litorale di Santa Maria del Focallo e al ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate dagli eventi atmosferici.

Alla seduta hanno partecipato anche la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, e l’ingegnere Carlo Sinatra, che hanno fornito aggiornamenti sugli interventi di messa in sicurezza in corso lungo la SP 67, gravemente danneggiata dalle recenti mareggiate. Nel corso dell’incontro è stato riferito che i primi tratti interessati dai lavori potranno tornare fruibili entro circa due mesi.

Durante la discussione è emerso inoltre che le risorse inizialmente pari a 700.000 euro stanziate dal SIRU Val di Noto a favore del Comune di Ispica per misure di contrasto all’erosione costiera risultano oggi pari a 640.000 euro e che, con deliberazione della Giunta comunale, saranno utilizzate in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per prolungare gli interventi di messa in sicurezza della SP 67.

Sul punto il consigliere Milana ha chiesto chiarimenti circa la scelta di destinare tali risorse a un’infrastruttura di proprietà provinciale, mentre avrebbero potuto contribuire a rafforzare il quadro finanziario del progetto di ripascimento. Il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore alla Protezione civile Massimo Di Benedetto, tuttavia, hanno riferito che il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, l’ingegnere Sergio Tumminello, avrebbe rassicurato l’amministrazione circa la più che sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per il progetto di ripascimento, nonostante appena il mese scorso si fosse parlato di 12 mln disponibili, poi ridimensionati a 7/8 dallo stesso ing. Tumminello.

«Ho ritenuto importante promuovere questo Consiglio comunale per fare chiarezza davanti alla città sullo stato degli interventi lungo il nostro litorale», ha dichiarato Milana. «Prendo atto delle rassicurazioni fornite sul finanziamento del progetto di ripascimento e auspico che l’iter possa procedere senza ulteriori ritardi. Allo stesso tempo ritengo giusto mantenere alta l’attenzione sull’utilizzo delle risorse disponibili e sul rispetto delle finalità per cui erano state inizialmente assegnate, nell’interesse della tutela della nostra fascia costiera e della sicurezza del territorio». A margine della seduta, il consigliere Milana, sostenuto dai colleghi Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Mary Ignaccolo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano, ha ribadito l’importanza della trasparenza verso la cittadinanza.