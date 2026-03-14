Il fine settimana siciliano si chiude sotto il segno del forte maltempo. Una strutturata perturbazione di origine atlantica è pronta a fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale, portando condizioni di spiccata instabilità su tutte le province dell’Isola nella giornata di domani, domenica 15 marzo 2026. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia nel bollettino di domani ha annunciato un’allerta meteo gialla in tutta l’isola con precipitazioni previste dalle prime ore di domani mattina e per le successive 18-24 ore.
Il peggioramento seguirà una traiettoria da ovest verso est, coinvolgendo progressivamente l’intero territorio regionale:
- Mattinata: Le prime piogge bagneranno i settori occidentali (Trapanese e Palermitano), con fenomeni più deboli e intermittenti lungo la fascia meridionale.
- Pomeriggio: Fase clou del maltempo. Le precipitazioni si intensificheranno ovunque, assumendo carattere di temporale anche di forte intensità. Sono possibili nubifragi localizzati e grandinate.
- Serata: Prime schiarite inizieranno ad aprirsi a Ponente e sui settori meridionali, mentre il grosso dei fenomeni insisterà ancora sul versante tirrenico e lungo le zone joniche.
Non sarà solo la pioggia a caratterizzare la giornata, ma un deciso calo delle temperature che riporterà scenari tipicamente montani:
- Quota Neve: I fiocchi bianchi torneranno a imbiancare i rilievi, in particolare sull’Etna, con accumuli previsti a partire dai 1500 metri.
- Temperature: In sensibile diminuzione su tutta la regione, con valori massimi ben al di sotto delle medie del periodo.
- Ventilazione: Attenzione ai venti, che soffieranno moderati o forti con rotazione ciclonica, seguendo il perno del minimo depressionario.
- Mari: Condizioni critiche per la navigazione; i bacini risulteranno molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
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