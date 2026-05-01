Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Ragusa ha salutato ufficialmente, nella giornata del 30 aprile 2026, sette unità che hanno lasciato il servizio attivo per sopraggiunti limiti di età o anzianità. Il gruppo, composto da funzionari, capi reparto e vigili coordinatori, ha maturato oltre trentacinque anni di esperienza nel Corpo Nazionale, ricoprendo ruoli chiave nella gestione delle emergenze e nell’organizzazione delle sedi territoriali della provincia iblea.

Tra i profili che concludono il mandato spicca l’ingegnere Giovanni Bellomia, già Vice Comandante e per un periodo Comandante provinciale Reggente. La sua carriera, iniziata a Pistoia, lo ha visto diventare un punto di riferimento tecnico e amministrativo sia per il personale interno che per gli ordini professionali esterni.

Il turn-over del personale coinvolge figure apicali nel coordinamento del soccorso. Il Capo Reparto Giuseppe Rustico, con un passato nei comandi del Nord Italia, ha concluso la carriera come capo turno della sezione operativa che coordina le sedi di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso e Santa Croce Camerina. Analogo percorso per Vincenzo Nasello, specializzato nella foto-documentazione storica e operativa del Comando, oltre che esperto operatore di sala operativa per il front-office con la cittadinanza.

Hanno lasciato il servizio attivo anche Giovanna Rizza, operativa presso la sede distaccata di Modica, e Giuseppe Intanno, che ha diretto il gruppo operativo di Vittoria e collaborato alla gestione dell’efficienza degli automezzi di soccorso presso il servizio officina. Completano l’elenco Antonino Alecci, specialista nella conduzione degli automezzi presso Modica, e Vincenzo Battaglia, impiegato nel cuore nevralgico della Sala Operativa centrale.

Il pensionamento di queste sette unità rappresenta una transizione significativa per il Comando di Ragusa, che storicamente gestisce un territorio caratterizzato da elevati rischi idrogeologici e industriali. I Vigili del Fuoco sono parte integrante del sistema di sicurezza nazionale, con compiti che spaziano dal soccorso tecnico urgente alla prevenzione incendi.