Dimagrire 5 kg non è impossibile, ma richiede metodo. Il primo passo è creare un deficit calorico moderato, ovvero consumare meno calorie di quelle che si bruciano. Secondo i nutrizionisti, un deficit di 500–750 kcal al giorno può portare a una perdita di peso di circa 0,5–1 kg a settimana.
Cosa mangiare per perdere 5 kg
Verdure a volontà
Iniziare ogni pasto con verdure crude o cotte aumenta la sazietà e riduce l’apporto calorico complessivo.
Proteine magre
Preferire pesce (almeno 2 volte a settimana), carne bianca (pollo, tacchino), uova e legumi. Le proteine aiutano a preservare la massa muscolare.
Carboidrati integrali
Scegliere riso integrale, farro, orzo, avena e pane integrale. Meglio consumarli a pranzo per avere energia durante il giorno.
Grassi buoni
Limitare l’olio extravergine d’oliva a 2–3 cucchiai al giorno. Frutta secca in piccole quantità è utile per il senso di sazietà.
Frutta fresca
1–2 porzioni al giorno, preferendo agrumi, kiwi, mele e pere. Evitare frutti troppo zuccherini come uva e banane.
Idratazione
Bere almeno 1,5–2 litri di acqua al giorno favorisce la diuresi e il metabolismo.
Esempio di giornata alimentare bilanciata
|Pasto
|Cosa mangiare
|Colazione
|Yogurt greco magro con fiocchi d’avena e una mela
|Spuntino
|Una manciata di mandorle o un kiwi
|Pranzo
|Riso integrale con zucchine e petto di pollo, condito con olio EVO a crudo
|Merenda
|Una pera o uno yogurt magro
|Cena
|Filetto di pesce al forno con insalata mista e una fetta di pane integrale
Comportamenti che aiutano a dimagrire
- Evitare i digiuni: saltare i pasti rallenta il metabolismo. Meglio ridurre le porzioni.
- Pianificare i pasti: evitare improvvisazioni aiuta a mantenere il controllo calorico.
- Attività fisica: almeno 150–300 minuti a settimana tra camminate, nuoto, bici o esercizi di forza.
- Monitorare i progressi: pesarsi una volta a settimana e tenere un diario alimentare.
Perdere 5 kg in 7 giorni è possibile solo con diete drastiche, ma non è consigliabile. L’approccio più sano è puntare a 1–2 mesi, con una perdita di 0,5–1 kg a settimana
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