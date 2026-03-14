Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo (livello giallo) per la giornata di domani, domenica 15 marzo 2026. Un fronte perturbato di origine atlantica colpirà l’Isola, portando una fase di spiccata instabilità che si protrarrà per almeno 24 ore.

Le previsioni: piogge diffuse e rischio grandine

A partire dalla mattinata di domenica, sono attese precipitazioni che interesseranno gran parte del territorio regionale. Nello specifico:

Natura dei fenomeni: Le piogge, da sparse a diffuse, assumeranno frequentemente il carattere di rovescio o temporale .

Le piogge, da sparse a diffuse, assumeranno frequentemente il carattere di . Intensità: Gli esperti avvertono del rischio di fenomeni particolarmente violenti, accompagnati da una frequente attività elettrica e possibili grandinate localizzate.

Venti e Mari: allerta per raffiche di burrasca

Il quadro meteorologico sarà complicato da una ventilazione sostenuta che aumenterà il disagio, specialmente lungo le zone costiere e sui crinali montuosi:

Venti: Soffieranno forti correnti dai quadranti nord-occidentali (Maestrale), con il rischio di improvvise e temporanee raffiche di burrasca .

Soffieranno forti correnti dai quadranti (Maestrale), con il rischio di improvvise e temporanee . Condizioni marittime: I bacini che circondano l’Isola risulteranno molto mossi, con possibili disagi ai collegamenti marittimi per le isole minori.

L’avviso di allerta meteo della protezione civile della Sicilia annuncia pioggia e temporali a partire da domani mattine e per le successive 18-24 ore. Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti, di evitare le zone prossime ai corsi d’acqua e di mettere in sicurezza oggetti sensibili al forte vento su balconi e terrazze.