Modica – “Per il quarto anno di fila, Modica conferma il suo impegno per l’eliminazione della plastica e la tutela dell’ambiente e per questo, stamattina, assieme all’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro abbiamo ricevuto al teatro Olimpico di Roma, il riconoscimento ‘Bandiera Plastic free 2026’. Lo annuncia con una dichiarazione il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto. “La cerimonia si è tenuta alla presenza delle 141 delegazioni dei comuni italiani insigniti del riconoscimento. Modica – spiega il sindaco Monisteri -primo comune della nostra provincia ad avere ottenuto, nel 2022, questo ‘attestato di rispetto ambientale’- ha ottenuto ben due tartarughe in questo 2026. Le due tartarughe riconoscono un impegno importante e soprattutto costante alla sensibilizzazione e nella lotta all’abbandono dei rifiuti e all’utilizzo indiscriminato della plastica.

La presenza della responsabile del settore Ecologia del nostro ente, la dottoressa Enza Di Rosa, e del Consulente ambientale, il dottor Dario Modica, è segno dell’impegno corale che produce risultati eccellenti. La nostra sensibilità alle tematiche ambientali non si ferma solo alla teoria ma si concretizza nelle iniziative. A cominciare da quella di sabato 21 marzo con una giornata ‘clean up’ e la pulizia di Marina di Modica in collaborazione con Plastic Free e la community social ‘Sei di Marina di Modica se’. Saranno presenti anche due gruppi scout, associazioni di volontari e tanti nostri cittadini”.