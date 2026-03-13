L’ereditiera americana più famosa al mondo ha aggiunto un nuovo tassello alla narrazione delle sue origini. In una recente intervista rilasciata al podcast “21 Questions”, Paris Hilton ha dichiarato di avere radici siciliane, precisando che il suo amore per la ricotta non è casuale, ma legato a un’autentica eredità familiare.

Le origini siciliane: Paris Hilton è nata a New York nel 1981 da Richard Hilton e Kathy Avanzino. Il nonno materno, Laurence Kenneth Avanzino, discende da una famiglia di immigrati siciliani negli Stati Uniti. La Hilton ha sempre parlato di un mosaico europeo nel suo DNA: Norvegia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Scozia… e Sicilia.

Durante il podcast, Paris ha raccontato che la ricotta è uno degli ingredienti che più la emozionano: “Adoro i dolci alla ricotta. Mi ricordano qualcosa di familiare, di vero. È come se fosse parte di me.” Una dichiarazione che ha fatto il giro dei media italiani, accendendo l’orgoglio siculo e alimentando il dibattito sulle radici mediterranee delle star. Non è la prima volta che Paris Hilton si avvicina alla Sicilia. Nel 2011, l’ereditiera ha fatto tappa a Palermo con il DJ Afrojack, oggi marito di Elettra Lamborghini.