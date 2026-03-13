Ragusa – Poteva trasformarsi in tragedia, ma si è concluso fortunatamente solo con un grande spavento l’episodio verificatosi oggi a Ragusa. In via Paestum, un automobilista è rimasto bloccato all’interno del passaggio a livello proprio mentre le sbarre si abbassavano, precludendo ogni via d’uscita immediata.

Il conducente, accortosi del pericolo imminente, non si è fatto prendere dal panico. Con estrema lucidità, ha provveduto a posizionare la vettura parallelamente ai binari, cercando di guadagnare quanta più distanza possibile dalla traiettoria di un eventuale treno. Una scelta strategica che, in caso di transito di un convoglio, avrebbe potuto limitare drasticamente le conseguenze di un impatto.

Per fortuna, la linea ferroviaria era libera al momento del blocco e nessun treno è sopraggiunto durante i minuti di attesa.

L’allarme è scattato immediatamente, richiamando sul posto i Vigili del Fuoco che hanno operato per mettere in totale sicurezza il veicolo e l’intera area ferroviaria e la Polizia Locale per gestire la viabilità e coordinare le operazioni di rimozione del mezzo.

L’area è stata messa in sicurezza in tempi brevi, permettendo il ripristino della normale circolazione ferroviaria e stradale. Non si registrano danni a persone o cose, ma resta l’ammonimento sulla pericolosità di tali manovre in prossimità dei binari.