Vittoria – Poste Italiane ricerca nella provincia di Ragusa, precisamente a Vittoria, candidati con ottima conoscenza della lingua francese, da inserire nella rete di uffici postali multietnici come operatori di sportello.

Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi, assicurare le relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

È possibile inviare la propria candidatura, entro il 17 marzo, attraverso la pagina web Operatore sportello con ottima conoscenza lingua francese – Sito Carriere Gruppo Poste Italiane Carriere alla voce “Invia candidatura ora”. I requisiti minimi richiesti sono: possesso di diploma di scuola superiore quinquennale con votazione minima pari a 70/100 o 42/60 e un’ottima conoscenza della lingua francese. Previsto un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time.