Ragusa – La parrocchia Maria Ss. Nunziata di Ragusa si prepara a vivere, dal oggi, 13 maro e fino al 25 marzo, la Missione popolare parrocchiale in occasione della Solennità dell’Annunciazione del Signore. Un tempo di grazia, incontro e rinnovamento spirituale che coinvolgerà l’intero quartiere attraverso celebrazioni, momenti comunitari, visite alle famiglie e iniziative dedicate a giovani, famiglie e anziani. Il 28 marzo, poi, è in programma la premiazione del concorso di disegno e poesia. Il logo della missione è stato realizzato da uno studente della IVB del liceo artistico “Ferraris” di Ragusa. Il parroco, don Filippo Bella, presenta così l’iniziativa: «La Missione Popolare è un dono per tutta la nostra comunità. In questi giorni desideriamo portare il Vangelo nelle case, nelle strade, nei cuori.

Saranno giorni intensi, di ascolto e fraternità, nei quali riscoprire la bellezza della fede e della vicinanza reciproca». Oggi, venerdì 13 marzo, la missione si aprirà alle 20 con la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale, don Roberto Asta. Durante la celebrazione verrà conferito il mandato ai missionari e saranno consegnate le lampade alle 16 famiglie che ospiteranno i Gruppi di ascolto del Vangelo.

Sabato 14 marzo la giornata inizierà alle 8,30 con la preghiera delle Lodi. Alle 16 si svolgerà la Marcia della Speranza per le vie del quartiere, animata dai ragazzi del catechismo e dal gruppo scout. Alle 18 celebrazione eucaristica con i ragazzi e le loro famiglie. La giornata si concluderà alle 21 con una serata di evangelizzazione per i giovani presso la chiesa di San Tommaso a Ragusa Ibla. Domenica 15 marzo Alle 9 e alle 11 sono previste le celebrazioni eucaristiche domenicali. Alle 10.00, in parrocchia, si terrà un incontro dedicato ai giovani. La celebrazione delle 19 sarà animata dal centro giovanile parrocchiale e sarà dedicata al ricordo dei defunti della comunità.

Lunedì 16 marzo alle 19 la celebrazione eucaristica sarà seguita dalla preghiera dei Vespri. Alle 21 si terranno i primi Gruppi di ascolto del Vangelo nelle famiglie delle zone Casa Futura, via Golgi, via Nunziata Nuova, via Sortino, via Beccaria e via Monte Racelli. Don Filippo Bella aggiunge: «Ringrazio di cuore i missionari, le famiglie che li accoglieranno, le equipe che da mesi lavorano alla preparazione, le corali, gli scout, i ministranti e tutti coloro che stanno contribuendo alla buona riuscita della Missione. È una gioia vedere una comunità che si mette in cammino insieme». La Missione popolare proseguirà fino al 25 marzo con un ricco calendario di appuntamenti, culminando nella solennità dell’Annunciazione del Signore, presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.