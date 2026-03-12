La dieta del riso è tornata sotto i riflettori per la sua promessa di dimagrimento rapido, grazie a un regime ipocalorico basato sul consumo prevalente di riso. Nata negli anni ’30 per scopi clinici, oggi è seguita da chi cerca una soluzione veloce per perdere peso. Ma funziona davvero? E quali sono i rischi?

Cos’è la dieta del riso e come funziona

La dieta del riso è un piano alimentare che sfrutta il deficit calorico per favorire il dimagrimento. Il riso, cereale altamente digeribile e saziante, diventa la fonte principale di carboidrati, accompagnato da alimenti magri e vegetali.

Le due fasi della dieta

Fase 1 (1 settimana): 800–900 kcal al giorno

800–900 kcal al giorno Fase 2 (2–3 settimane): 1000–1200 kcal al giorno

La restrizione calorica è marcata, soprattutto nella prima fase, e non adatta a tutti.

Quanto si dimagrisce con la dieta del riso?

La perdita di peso dipende dal bilancio energetico negativo. In media, si possono perdere 2–3 kg a settimana, ma il risultato varia in base al metabolismo, all’attività fisica e alla durata della dieta.

Attenzione: il dimagrimento rapido può essere non duraturo e comportare carenze nutrizionali.

Menù settimanale della dieta del riso

Ecco un esempio di menù giornaliero, bilanciato e vario, per seguire la dieta del riso in modo più sostenibile.

Colazione

Gallette di riso con marmellata o cioccolato fondente

Crema di riso dolce con frutta fresca

Tè o caffè senza zucchero

Spuntino

Frutta secca (20–30 g)

Frutta fresca (1–2 frutti)

Riso soffiato con yogurt magro

Pranzo

Riso basmati con uova e carote

Riso venere con gamberi e zucchine

Riso integrale con pollo e pomodorini

Cena

Riso con ceci e asparagi

Riso con sogliola e fagiolini

Riso con fagioli e porri

Benefici e rischi della dieta del riso

Benefici

Rapida perdita di peso

Sazietà prolungata

Facile da seguire

Rischi

Carenze di vitamine e grassi buoni

Effetto yo-yo

Dieta poco varia e non sostenibile nel lungo periodo

Alternative più equilibrate

Per un dimagrimento sano e duraturo, è consigliabile: