La dieta del riso è tornata sotto i riflettori per la sua promessa di dimagrimento rapido, grazie a un regime ipocalorico basato sul consumo prevalente di riso. Nata negli anni ’30 per scopi clinici, oggi è seguita da chi cerca una soluzione veloce per perdere peso. Ma funziona davvero? E quali sono i rischi?
Cos’è la dieta del riso e come funziona
La dieta del riso è un piano alimentare che sfrutta il deficit calorico per favorire il dimagrimento. Il riso, cereale altamente digeribile e saziante, diventa la fonte principale di carboidrati, accompagnato da alimenti magri e vegetali.
Le due fasi della dieta
- Fase 1 (1 settimana): 800–900 kcal al giorno
- Fase 2 (2–3 settimane): 1000–1200 kcal al giorno
La restrizione calorica è marcata, soprattutto nella prima fase, e non adatta a tutti.
Quanto si dimagrisce con la dieta del riso?
La perdita di peso dipende dal bilancio energetico negativo. In media, si possono perdere 2–3 kg a settimana, ma il risultato varia in base al metabolismo, all’attività fisica e alla durata della dieta.
Attenzione: il dimagrimento rapido può essere non duraturo e comportare carenze nutrizionali.
Menù settimanale della dieta del riso
Ecco un esempio di menù giornaliero, bilanciato e vario, per seguire la dieta del riso in modo più sostenibile.
Colazione
- Gallette di riso con marmellata o cioccolato fondente
- Crema di riso dolce con frutta fresca
- Tè o caffè senza zucchero
Spuntino
- Frutta secca (20–30 g)
- Frutta fresca (1–2 frutti)
- Riso soffiato con yogurt magro
Pranzo
- Riso basmati con uova e carote
- Riso venere con gamberi e zucchine
- Riso integrale con pollo e pomodorini
Cena
- Riso con ceci e asparagi
- Riso con sogliola e fagiolini
- Riso con fagioli e porri
Benefici e rischi della dieta del riso
Benefici
- Rapida perdita di peso
- Sazietà prolungata
- Facile da seguire
Rischi
- Carenze di vitamine e grassi buoni
- Effetto yo-yo
- Dieta poco varia e non sostenibile nel lungo periodo
Alternative più equilibrate
Per un dimagrimento sano e duraturo, è consigliabile:
- Alternare i cereali (farro, quinoa, avena)
- Inserire proteine magre e grassi buoni
- Mantenere un apporto calorico moderato
- Evitare di escludere intere categorie alimentari
