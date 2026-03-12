Ragusa – Il 24 febbraio 2026 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale, di cui 239 da assegnare alle sedi VVF e, tra queste, 7 unità saranno assegnate al Comando VVF di Ragusa. Il progetto ha per titolo “Oltre le fiamme: la Protezione Civile dei Vigili del Fuoco” – Il Servizio Civile come scelta di impegno e solidarietà.

Un’esperienza di cittadinanza attiva, formazione e impegno concreto al servizio della comunità: è questo lo spirito del nuovo progetto di Servizio Civile dedicato al tema “Oltre le fiamme: la Protezione Civile dei Vigili del Fuoco”. Il progetto nasce con l’obiettivo di far conoscere ai giovani il ruolo fondamentale della Protezione Civile e l’importante lavoro svolto quotidianamente dai Vigili del Fuoco non solo negli interventi di emergenza, ma anche nelle attività di prevenzione, informazione e tutela del territorio.

Attraverso il Servizio Civile, i volontari avranno l’opportunità di partecipare a percorsi formativi, attività di sensibilizzazione e iniziative sul territorio, contribuendo a diffondere la cultura della sicurezza e della protezione civile. Il progetto intende avvicinare i giovani ai valori della solidarietà, della responsabilità civica e della collaborazione, offrendo al tempo stesso un’importante occasione di crescita personale e professionale. Inoltre, gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del Fuoco, e questo rappresenta un’opportunità concreta per servire l’Italia.

“Oltre le fiamme” vuole raccontare e valorizzare un aspetto spesso meno conosciuto del lavoro dei Vigili del Fuoco: quello legato alla prevenzione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al supporto alle comunità in situazioni di difficoltà, dalle calamità naturali agli interventi di protezione civile.

Il Servizio Civile rappresenta dunque una straordinaria opportunità per i giovani di mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere della collettività. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e sui requisiti richiesti è possibile consultare i canali ufficiali dedicati al Servizio Civile o contattare gli enti promotori del progetto. Scegliere il Servizio Civile significa scegliere di essere parte attiva della comunità.

Oltre le fiamme, c’è un impegno che guarda al futuro. Le domande di partecipazione sono da inviare esclusivamente attraverso la piattaforma DOL – Domanda On Line, accessibile da PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026. Tutte le comunicazioni relative alla procedura possono essere reperite sul sito istituzionale del Dipartimento: www.vigilfuoco.it, il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito https://www.vigilfuoco.it/sedi-vvf/comando-vvf-di-ragusa