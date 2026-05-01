L’erogazione delle pensioni maggio 2026 non avverrà nel primo giorno del mese a causa della coincidenza con la Festa dei Lavoratori. La chiusura degli istituti bancari e degli uffici postali durante la giornata festiva impone uno slittamento dei mandati di pagamento, che verranno elaborati secondo un cronoprogramma differenziato in base al canale di accredito scelto dal pensionato.
Il nuovo calendario per le pensioni di maggio
Per i titolari di prestazioni che si avvalgono di Poste Italiane, la disponibilità delle somme è confermata per sabato 2 maggio 2026. Questa data riguarda chi riceve il trattamento su conti BancoPosta, libretti di risparmio o carta Postepay Evolution. Per chi invece preferisce il ritiro in contanti allo sportello, resta vigente il limite di 1.000 euro netti, oltre il quale l’Inps obbliga all’utilizzo di strumenti tracciabili.
I pensionati che ricevono l’assegno tramite conto corrente bancario dovranno attendere il primo giorno lavorativo utile dopo il fine settimana, ovvero lunedì 4 maggio 2026. Tale discrepanza temporale tra il circuito postale e quello bancario è ormai una prassi consolidata, legata alle diverse modalità di gestione dei flussi interbancari durante i giorni semifestivi o i sabati.
Il sistema pensionistico italiano gestisce ogni mese circa 16 milioni di beneficiari, con un impatto economico che supera i 20 miliardi di euro mensili. La puntualità di questi pagamenti è vitale per i consumi interni, specialmente in un contesto dove l’inflazione e il potere d’acquisto monitorato dall’Istat influenzano le scelte delle famiglie. La gestione del 2026 riflette inoltre l’adeguamento dei software gestionali dell’Inps per garantire la massima efficienza nei conguagli fiscali.
Conguagli nel cedolino e trattenute fiscali
L’Istituto ha integrato nel cedolino di questo mese le risultanze della Certificazione Unica 2026, ricalcolando l’imposta effettivamente dovuta in base ai redditi percepiti l’anno precedente. Questo processo può generare un credito, con conseguente rimborso, o un debito fiscale. Se l’ammontare del debito non è stato esaurito con il prelievo di aprile, le trattenute proseguiranno anche sulla mensilità di maggio.
Una specifica tutela è prevista per i redditi più bassi: qualora il reddito annuo sia inferiore o pari a 18.000 euro e il debito verso l’erario superi i 100 euro, l’Inps applica una rateizzazione d’ufficio che può estendersi fino al mese di novembre. Questa misura mira a salvaguardare la liquidità minima del pensionato, evitando decurtazioni eccessive in un’unica soluzione su un assegno già gravato dalle spese ordinarie.
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