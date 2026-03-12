La tregua primaverile ha le ore contate. Per la giornata di domani, venerdì 13 marzo 2026, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un bollettino di allerta gialla su gran parte del territorio isolano (fatta eccezione per alcune zone dove l’allerta resta verde). Il responsabile è un rapido fronte di origine atlantica che determinerà un progressivo calo della pressione atmosferica, colpendo con maggiore intensità i versanti occidentali e settentrionali.

L’evoluzione: dai settori occidentali al resto dell’Isola

Il peggioramento seguirà una traiettoria da Ovest verso Est, con una distribuzione dei fenomeni piuttosto irregolare (le previsioni di Sicilia in meteo nella foto):

Mattino: Il cielo si presenterà da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso. Le prime precipitazioni inizieranno a bagnare le province occidentali già nel corso della tarda mattinata.

Pomeriggio: Il "clou" del passaggio perturbato. Sono attese piogge moderate e locali temporali che si estenderanno lungo tutta la fascia settentrionale e occidentale. Sulle restanti zone dell'Isola la nuvolosità sarà variabile, ma con fenomeni più sporadici.

Sera: Rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche, sebbene persisterà una residua instabilità lungo la fascia tirrenica.

Temperature, Venti e Mari: freddo in arrivo

Il transito del fronte non porterà solo pioggia, ma anche un deciso ricambio d’aria: