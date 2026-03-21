Servizio Civile: Banco Alimentare apre le porte a 10 giovani in Sicilia orientale

Il Banco Alimentare lancia una sfida cruciale ai giovani siciliani: trasformare l’eccedenza in risorsa. Il progetto di Servizio Civile Universale mette a disposizione dieci posti tra Catania e Siracusa. Questa iniziativa punta a combattere lo spreco alimentare attraverso un impegno concreto sul campo. La selezione si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. In totale, la rete nazionale selezionerà 50 operatori volontari distribuiti su tutto il territorio italiano.

La mappa dei posti: focus su Catania e Siracusa

La Sicilia orientale gioca un ruolo da protagonista in questo bando nazionale. Catania ospiterà ben otto volontari presso le sedi locali della rete solidale. Altri due posti sono invece destinati alla città di Siracusa. Il resto dei 50 profili richiesti opererà in regioni come Lombardia, Toscana e Campania. Partecipare significa entrare nel cuore della logistica sociale italiana. Gli ammessi riceveranno un assegno mensile per la durata di dodici mesi di servizio.

Un anno di formazione tra magazzino e progettazione

Il percorso non richiede esperienze pregresse nel settore della solidarietà. Il Banco Alimentare ha strutturato l’anno di servizio come un vero laboratorio professionale. I volontari si occuperanno della gestione del magazzino e della logistica degli alimenti recuperati. Potranno inoltre collaborare ai progetti di raccolta fondi e alla comunicazione istituzionale. Una parte fondamentale del lavoro riguarda il contatto con le organizzazioni partner territoriali. Queste realtà distribuiscono quotidianamente gli aiuti alle famiglie più bisognose.

Come presentare la domanda entro l’8 aprile

Gli interessati devono inviare la candidatura entro le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026. La procedura avviene online tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL). Per l’accesso è indispensabile possedere lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Durante la compilazione, i candidati possono allegare il curriculum e specificare la sede preferita. Il progetto è registrato con il codice identificativo PTXSU0020225013179NXTX. Per maggiori dettagli normativi, è possibile consultare il sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Maggiori informazioni sul Terzo Settore sono disponibili su Wikipedia. Per supporto tecnico, la segreteria risponde all’indirizzo comunicazione@siciliact.bancoalimentare.it. Oggi, venerdì 20 marzo, si terranno inoltre alcuni webinar formativi di presentazione del bando.

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