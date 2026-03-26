Maltempo Sicilia: arriva il Ciclone Polare con neve e burrasca

Il Maltempo Sicilia si appresta a sferzare l’Isola con una violenza insolita per la fine di marzo. Un flusso d’aria artico-marittima colpirà l’Isola tra oggi, giovedì 26 maro, e sabato 28 marzo. Questa perturbazione riporterà l’intero territorio regionale in un clima tipicamente invernale. Il bollettino meteo segnala un peggioramento drastico a partire dal pomeriggio odierno. L’ingresso delle correnti fredde scatenerà rovesci temporaleschi e grandinate diffuse.

Neve e gelo: il crollo termico del fine settimana

La colonnina di mercurio subirà una flessione verticale nelle prossime ore. Le medie stagionali crolleranno di circa 7 gradi entro la giornata di venerdì. Questo shock termico favorirà il ritorno della neve a quote collinari. I fiocchi imbiancheranno i rilievi settentrionali già a partire dai 750 metri. Durante la notte di venerdì, la quota neve scenderà ulteriormente. Le previsioni indicano accumuli possibili fin verso i 600 metri sui Nebrodi e sulle Madonie. (vedi foto di Sicilia in Meteo)

L’instabilità atmosferica non risparmierà i settori centrali e l’agrigentino. In queste zone si attendono piogge sparse e nubi compatte. Il culmine della perturbazione avverrà nella notte tra venerdì e sabato. La Protezione Civile raccomanda prudenza per il rischio di gelate improvvise sulle strade statali. Potete monitorare le allerte ufficiali sul sito della Protezione Civile Regionale.

Venti di burrasca e mareggiate: allerta lungo le coste

Il vero pericolo di questo ciclone sarà rappresentato dal vento. Raffiche di burrasca forte soffieranno dai quadranti nord-occidentali. Lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale saranno i bacini più sollecitati. I mari risulteranno da molto mossi a agitati in poche ore. Le coste esposte a Ponente subiranno pesanti mareggiate tra stasera e domani. Si consiglia di prestare attenzione alle infrastrutture portuali e alle zone costiere.