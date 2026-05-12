Con l’arrivo delle giornate più miti, anche a Ragusa e negli altri comuni della provincia tornano a comparire i piccoli “ragnetti rossi” sui muri assolati, nelle ringhiere e sui balconi delle abitazioni. La loro presenza, frequente tra aprile e giugno, genera spesso dubbi tra i residenti, soprattutto nei centri urbani dove gli insetti si concentrano su terrazze e facciate esposte al sole.

Non si tratta però di veri ragni. Questi piccoli aracnidi appartengono infatti alla categoria degli acari e sono identificati scientificamente come Balaustium murorum. Il colore rosso acceso deriva dall’emolinfa, il fluido interno che contiene pigmenti naturali utilizzati come meccanismo di difesa contro i predatori.

La presenza dei cosiddetti ragnetti rossi aumenta soprattutto nei periodi primaverili caratterizzati da temperature miti e clima asciutto. Gli animali cercano superfici calde e illuminate dal sole, motivo per cui compaiono soprattutto su balconi, muri, ringhiere e davanzali.

Secondo quanto spiegato dagli esperti del settore naturalistico, questi acari sfruttano piccole crepe presenti nei muri o nei vasi per deporre le uova. Le superfici esterne delle abitazioni diventano quindi ambienti favorevoli durante la stagione primaverile.

Non risultano pericolosi né per l’uomo né per gli animali domestici. Inoltre, svolgono anche una funzione utile nell’ecosistema urbano perché si nutrono di larve e piccoli organismi che possono risultare dannosi per le piante ornamentali presenti sui balconi.

Un’altra caratteristica che favorisce la loro presenza riguarda l’alimentazione. I piccoli acari si cibano anche di residui organici come il guano degli uccelli, spesso presente su cornicioni e terrazze delle abitazioni cittadine.

Gli esperti invitano a non utilizzare insetticidi chimici per eliminarli. Essendo acari e non insetti, molti prodotti comunemente impiegati contro gli insetti risultano inefficaci. L’uso di sostanze chimiche rischia inoltre di macchiare superfici e muri senza risolvere il problema.

Per limitarne la presenza si possono adottare rimedi naturali come soluzioni a base di sapone di Marsiglia diluito in acqua, infusi di aglio o oli essenziali. Anche l’argilla espansa nei sottovasi può contribuire a creare un ambiente meno favorevole.

La comparsa dei ragnetti rossi resta comunque temporanea. Con l’aumento delle temperature estive, gli acari tendono progressivamente a scomparire dai balconi e dalle facciate delle abitazioni.