Con l’arrivo della primavera e temperature stabilmente sopra i 20 gradi, si intensifica la presenza dei cosiddetti ragnetti rossi (Trombidium holosericeum) su pareti esterne, pavimentazioni e arredi da giardino. Nonostante il nome e l’aspetto, non si tratta di ragni ma di piccoli acari, lunghi circa due millimetri, facilmente riconoscibili per la colorazione rosso intenso del corpo.

A differenza dei parassiti vegetali, questi organismi sono considerati utili per l’ecosistema, poiché si nutrono di larve di insetti dannosi e residui organici. La loro presenza non costituisce un pericolo per la salute umana, degli animali domestici o per l’integrità delle piante. Tuttavia, il pigmento rosso che rilasciano se schiacciati può macchiare indelebilmente intonaci, vestiti e mobili da esterno.

Per gestire la loro presenza senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi, esistono diverse soluzioni naturali. L’utilizzo di repellenti a base di aglio o sapone di Marsiglia risulta particolarmente efficace: nebulizzare una soluzione acquosa ottenuta dall’infusione di aglio o dallo scioglimento del sapone sulle zone interessate crea una barriera sgradita agli acari.

Anche l’impiego di oli essenziali, come quello di rosmarino, o la disposizione di piante aromatiche lungo i perimetri dei balconi favorisce l’allontanamento naturale di questi acari. In alternativa, è possibile utilizzare un composto a base di acqua, olio vegetale e una minima dose di detergente per piatti, utile per trattare pavimentazioni e muretti senza danneggiare l’ambiente circostante.