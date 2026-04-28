Si è conclusa presso il Centro comunale di raccolta della zona artigianale di Ragusa la “Settimana dell’Ambiente”, manifestazione promossa dal Lions Club Ragusa Host. L’evento finale ha riguardato una giornata dedicata allo smaltimento dei rifiuti elettronici (RAEE), permettendo ai residenti di conferire correttamente vecchi computer e piccoli elettrodomestici.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’assessore comunale all’Ambiente, Giovanni Giuffrida, e del responsabile della tutela ambientale, Rosario Scillone. La presenza istituzionale ha ribadito l’importanza di utilizzare i canali ufficiali di smaltimento per prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e favorire il decoro urbano.

Alle operazioni di raccolta ha collaborato attivamente la società Evision, che si è occupata specificamente del conferimento di hardware e sistemi informatici ormai inutilizzabili. L’attività ha puntato a fornire uno strumento pratico per la gestione dei materiali tecnologici, spesso difficili da smaltire autonomamente attraverso i circuiti ordinari.

Carmen Occhipinti, presidente del club promotore, ha sottolineato come la giornata abbia inteso richiamare la responsabilità individuale dei singoli: «Ogni cittadino, con una scelta consapevole, contribuisce alla tutela del nostro territorio». L’invito rivolto alla cittadinanza resta quello di usufruire costantemente dei centri comunali per mantenere gli standard di sostenibilità urbana.