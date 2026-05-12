La sindaca di Modica, Maria Monisteri, ha annunciato l’approvazione in giunta dello schema di ipotesi del Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2023-2027. Il documento è stato illustrato anche nel corso di una conferenza stampa.
Nel messaggio diffuso sui social dalla prima cittadina, viene indicato che il provvedimento è stato già trasmesso per i successivi passaggi amministrativi. Il testo dovrà ora essere esaminato dal Collegio dei Revisori prima di arrivare alla presidenza del Consiglio comunale.
Successivamente, il documento sarà sottoposto alla Commissione Bilancio e quindi al Consiglio comunale per la discussione e l’eventuale approvazione.
Secondo quanto scritto dalla sindaca, in caso di esito positivo in aula il piano finanziario sarà inviato al Ministero dell’Interno e alla CosFel per le verifiche previste dalla procedura.
Equilibri di bilancio nel quinquennio
Nel post pubblicato da Monisteri si evidenzia che lo schema di bilancio “raggiunge gli equilibri di bilancio nel quinquennio 2023/2027”. Si tratta dell’obiettivo principale del percorso di riequilibrio finanziario dell’ente.
Tra i principali effetti indicati figurano interventi sul personale comunale, con la stabilizzazione dei lavoratori ASU e l’estensione a 36 ore settimanali per una parte dei dipendenti oggi impiegati per 35 ore.
Previsto anche un rafforzamento dell’organico della Polizia Locale di Modica, settore che secondo la sindaca opera attualmente con personale ridotto rispetto alle esigenze operative.
Creditori e partecipate
Nel messaggio viene inoltre indicata la possibilità di sbloccare le somme accantonate per l’Organo Straordinario di Liquidazione. Le risorse consentirebbero il pagamento dei creditori dell’ente fino alla misura massima del 60% prevista dalla procedura.
È inoltre previsto il pagamento degli arretrati relativi alla società partecipata SPM, attualmente in fase di liquidazione.
La sindaca sottolinea infine che il percorso finanziario consentirebbe una programmazione più stabile per futuri investimenti sul territorio comunale.
Nel messaggio social, Monisteri ha ringraziato dirigenti, personale comunale, assessori e consiglieri, oltre ai cittadini, per la collaborazione nella gestione della situazione finanziaria dell’ente.
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