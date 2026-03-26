Modica – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio, hanno individuato a Modica un’officina meccanica abusiva in totale assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e fiscali.

In particolare, i militari della Compagnia di Modica, su input di una segnalazione pervenuta al numero di pubblica utilità “117”, sono intervenuti sul luogo segnalato, riscontrando l’effettivo esercizio, all’interno di un’autorimessa, di un’attività di riparazione veicoli, visibile anche dall’esterno grazie alla saracinesca aperta.

Gli immediati accertamenti eseguiti hanno confermato che il soggetto presente, un modicano già dipendente di una carrozzeria della zona, svolgeva l’attività di riparazione e manutenzione di autoveicoli in assenza di regolare partita IVA.

Infatti, all’interno del locale, di circa 50 metri quadrati, sono state rinvenute diverse autovetture, appartenenti a soggetti terzi, con interventi di manutenzione in corso, nonché numerose attrezzature e materiali professionali utilizzati per le autoriparazioni, a conferma del fatto che l’attività illecita era ben strutturata e svolta in maniera continuativa.

Alla luce di quanto accertato, i finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutta la strumentazione, elevando le previste sanzioni per l’omessa iscrizione dell’attività imprenditoriale nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio e per la mancanza della segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune.

Contestualmente, per l’attività esercitata in totale assenza di posizione fiscale, i militari hanno richiesto all’Agenzia delle Entrate l’apertura d’ufficio della partita IVA e procederanno alla ricostruzione dei proventi dell’attività commerciale ai fini della quantificazione delle imposte dovute al fisco.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari attuato dalla Guardia di finanza, a contrasto di ogni forma di abusivismo commerciale e di evasione fiscale, che danneggiano gli operatori economici onesti e alterano le condizioni di leale concorrenza nel mercato.