Il Senatore Salvo Sallemi, componente della Commissione parlamentare Antimafia e vice capogruppo di Fratelli d’Italia, esprime il proprio pieno apprezzamento alla Polizia di Stato di Ragusa per la brillante operazione antidroga denominata “Drug Parking”, condotta sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania.

“Le dieci ordinanze per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti rappresentano un colpo durissimo inferto a una rete criminale che operava con spregiudicatezza tra Comiso e Vittoria,” dichiara il Senatore Sallemi.

“I numeri di questa indagine parlano chiaro: un volume d’affari stimato intorno ai 2 milioni di euro legato allo spaccio. Ancora una volta, le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine dimostrano una professionalità e una dedizione straordinarie, disarticolando un’organizzazione che minava la legalità e la sicurezza dei nostri territori”

“A loro, e alla DDA etnea che ha coordinato le indagini va il mio plauso più convinto. Lo Stato c’è e questa è l’ennesima importante operazione sul territorio”