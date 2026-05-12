A Pozzallo si chiude il cantiere artistico del progetto “Crucivia”, iniziativa di arte pubblica itinerante avviata nel 2024 a Santa Croce Camerina e oggi approdata nella città marinara del sud Ibleo.

L’opera, firmata dall’artista australiano Guido van Helten, è dedicata alla figura di Giorgio La Pira, politico italiano del dopoguerra e sindaco di Firenze, originario proprio di Pozzallo. Il murale è stato realizzato all’interno della villa comunale, luogo centrale della vita cittadina e spazio di passaggio tra residenti e visitatori.

Il progetto è promosso da Confcommercio Ragusa e dal Rotary Club Pozzallo-Ispica, con il sostegno istituzionale del Comune di Pozzallo e del Libero Consorzio comunale di Ragusa. L’iniziativa rientra in un percorso più ampio di valorizzazione culturale e urbana attraverso l’arte contemporanea.

Il lavoro di Van Helten si inserisce in una riflessione sul Mediterraneo come spazio di incontro e attraversamento. La villa comunale è stata scelta come punto simbolico di connessione tra la città e il mare, ma anche tra culture e traiettorie migratorie che interessano l’area portuale di Pozzallo.

L’artista ha lavorato per diverse settimane nel centro urbano, osservato quotidianamente da cittadini e visitatori. La fase di realizzazione ha coinvolto anche un processo di ricerca sul pensiero politico e sociale di La Pira, noto per il suo impegno nel dialogo internazionale.

Secondo gli organizzatori, il progetto “Crucivia” mira a costruire una rete di opere permanenti nel territorio ibleo, con interventi artistici in grado di dialogare con lo spazio urbano e la sua identità storica.

La tappa di Pozzallo rappresenta la seconda installazione del percorso, dopo l’intervento realizzato a Santa Croce Camerina. In precedenza, Van Helten aveva già lavorato nel Ragusano in occasione di progetti culturali come FestiWall e Bitume, quest’ultimo legato alla memoria produttiva del capoluogo.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 14 maggio alle 12.30 nella villa comunale di Pozzallo, con la partecipazione delle istituzioni locali e dei promotori dell’iniziativa.