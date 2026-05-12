La comunità di Comiso prosegue gli appuntamenti religiosi dedicati a Maria Santissima Addolorata, con un calendario che coinvolge parrocchie, scuole, associazioni e famiglie del territorio. Tra i momenti centrali delle celebrazioni anche il “Premio Maria Russo” e il Settenario animato dagli studenti delle scuole cittadine.

Nei giorni scorsi, durante la celebrazione eucaristica guidata da don Fabio Stracquadaini, si è svolta la benedizione delle mamme nella chiesa dell’Addolorata. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle mamme dell’Azione cattolica parrocchiale, impegnate nell’animazione liturgica e nella preghiera comunitaria.

Al termine della funzione religiosa è stata assegnata la quarta edizione del “Premio Maria Russo”, riconoscimento dedicato al tavolo ritenuto più rappresentativo durante la cena gastronomica organizzata domenica scorsa nell’ambito dei festeggiamenti religiosi.

Il programma prosegue oggi, martedì 12 maggio, con la messa delle 19 presieduta da don Simone Vittorio Gatto. Durante la celebrazione è prevista anche una raccolta di beni destinati alle famiglie in difficoltà. Il Settenario sarà curato dalla Conferenza San Vincenzo de Paoli, impegnata nelle attività di sostegno sociale sul territorio di Comiso.

Per mercoledì 13 maggio è prevista una nuova celebrazione serale con il coinvolgimento degli scout dell’Agesci Comiso 1, che parteciperanno all’animazione del Settenario insieme alla comunità parrocchiale.

Uno degli appuntamenti più partecipati è atteso giovedì, giornata dedicata alla benedizione delle famiglie. Alla funzione prenderanno parte anche gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie De Amicis, Monserrato e Senia. Gli studenti saranno protagonisti dell’animazione religiosa del Settenario, in un percorso che unisce tradizione, partecipazione scolastica e vita comunitaria.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il coinvolgimento delle scuole punta a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e le celebrazioni storiche della città. Le iniziative religiose dedicate all’Addolorata rappresentano ogni anno uno degli appuntamenti più sentiti nel calendario cittadino di Comiso, con una partecipazione diffusa di famiglie, associazioni e realtà parrocchiali.