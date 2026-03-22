Ragusa – La prima giornata di voto nel territorio ibleo si chiude con un bilancio di partecipazione piuttosto contenuto. Alle ore 19:00, l’affluenza complessiva in provincia si è attestata al 29,63%, un dato che evidenzia un netto distacco rispetto alla media nazionale, che viaggia oltre il 38%.
Dopo una mattinata partita in sordina (alle 12:00 aveva votato solo il 10,49% degli aventi diritto), il pomeriggio ha visto un timido incremento, senza però riuscire a colmare il gap con il resto d’Italia.
La geografia del voto in provincia di Ragusa
L’analisi comune per comune mostra un territorio spaccato. Ragusa si conferma il motore della partecipazione con il 34,77%, seguita da centri dinamici come Modica (32,33%), Giarratana (31,85%) e Pozzallo (30,99%), tutti sopra la soglia del 30%.
Notevoli, invece, le defezioni nei centri più popolosi della fascia ipparina: Vittoria e Acate registrano le percentuali più basse dell’intera provincia, fermandosi rispettivamente al 24,06% e 24,28%.
Tabella Affluenza: Dettaglio per Comune
|Comune
|% ore 12:00
|% ore 19:00
|RAGUSA (Capoluogo)
|13,28%
|34,77%
|Modica
|10,79%
|32,33%
|Giarratana
|9,99%
|31,85%
|Pozzallo
|11,68%
|30,99%
|Scicli
|10,62%
|28,94%
|Santa Croce Camerina
|10,48%
|28,69%
|Ispica
|9,70%
|28,38%
|Chiaramonte Gulfi
|8,73%
|26,62%
|Comiso
|8,67%
|25,96%
|Monterosso Almo
|7,06%
|25,00%
|Acate
|7,28%
|24,28%
|Vittoria
|8,26%
|24,06%
|TOTALE PROVINCIA
|10,49%
|29,63%
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