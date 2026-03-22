Modica – Il poeta modicano Domenico Pisana è stato recentemente premiato a Roma in uno dei luoghi simbolo della storia repubblicana italiana, la Sala Zuccari del Senato al Palazzo Giustiniani. La sua opera, L’esilio della notte, Kanaga edizioni 2025, è risultata vincitrice della sezione libri di poesia della III edizione 2026 del Premio Internazionale d’Eccellenza “DivinaMente Donna” con la seguente motivazione: “La Sua opera, per valore, contenuto, intensità e qualità espressiva, ha saputo distinguersi in modo significativo, conquistando l’attenzione e l’apprezzamento della Giuria, che ha riconosciuto nella Sua partecipazione un contributo autentico, meritevole e di particolare rilievo. La Sua vittoria rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un valore condiviso, che arricchisce il percorso culturale e umano di questa edizione”.

La Cerimonia, coordinata dalla Presidente dell’Associazione VerbumlandiArt, Regina Resta, ha visto l’assegnazione, nella prima parte, di riconoscimenti a donne che hanno portato la loro voce in vari ambiti: cultura, giornalismo, imprenditoria, difesa dei diritti umani, accoglienza ed inclusione, immigrazione, sport; nella seconda parte Pisana è stato premiato, insieme ad altri poeti e scrittori, da una Giuria composta da Marisa Manzini, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, Tilde Minasi, senatrice, e presieduta da CorradoCalabrò, uno dei maggiori poeti italiani del secondo Novecento, con numerose raccolte poetiche pubblicate da importanti gruppi editoriali (Guanda, Vanni Scheiwiller, Mondadori, Crocetti, Newton Compton e tante case editrici straniere) ed anche finalista al premio Strega del 1999.

“Un’altra esperienza vissuta tra emozioni e pensieri, dichiara Domenico Pisana, ma con la consapevolezza che un premio non è una medaglia al petto né un punto di arrivo finale, ma una responsabilità: quella di continuare a onorare l’impegno e la passione per la costruzione dei valori dell’umanesimo attraverso la poesia , la letteratura e la cultura dell’alterità”.