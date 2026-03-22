Ragusa – Si è concluso ieri sera l’ultimo atto dei solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe nel cuore del centro storico di Ragusa, con la processione che era stata rinviata nei giorni precedenti a causa del maltempo. Un appuntamento molto atteso dai fedeli e dai devoti del quartiere, che anche quest’anno hanno dimostrato quanto questa ricorrenza sia profondamente radicata nella vita religiosa e comunitaria della città.

Nel pomeriggio, subito dopo la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, padre Corrado Garozzo, il venerato simulacro di San Giuseppe è uscito dalla chiesa tra gli applausi dei presenti, accompagnato da un primo spettacolo pirotecnico che ha segnato l’avvio ufficiale del corteo. La processione ha poi attraversato le principali vie del centro storico, seguita da un numero particolarmente elevato di fedeli, famiglie e semplici cittadini che hannovoluto rendere omaggio al Patriarca.

Il corteo religioso è stato guidato dai due parroci, padre Luigi Diquattro e padre Corrado Garozzo, e accompagnato dalle note del corpo bandistico San Giorgio – Città di Ragusa, che ha scandito i momenti più significativi del percorso. Tra le tappe più sentite, la sosta presso la parrocchia Angelo Custode, dove la comunità locale ha reso un omaggio speciale al simulacro, rinnovando un legame di devozione che si tramanda da generazioni.

La partecipazione è stata, ancora una volta, straordinaria. Le strade del centro storico si sono riempite di persone, confermando quanto i festeggiamenti in onore di San Giuseppe rappresentino un appuntamento identitario per l’intero quartiere. Una tradizione che continua a unire, a coinvolgere e a rafforzare il senso di appartenenza di una comunità che vive questi momenti con profonda intensità spirituale. Con la processione di ieri si chiude così un’edizione particolarmente partecipata dei festeggiamenti, segnata da una forte presenza popolare e da un clima di autentica devozione che ha attraversato ogni momento della celebrazione.