Bonus Bollette 115 euro: la guida completa al nuovo sconto straordinario
Le ripercussioni del conflitto in Iran continuano a scuotere i mercati energetici, spingendo i prezzi di luce e gas verso l’alto. Per arginare l’impatto di questi rincari sulle famiglie italiane, il Governo ha attivato un contributo straordinario di 115 euro. Questa misura si affianca al sistema dei Bonus sociali già esistenti, offrendo un ulteriore cuscinetto economico. ARERA ha recentemente definito i binari operativi per l’erogazione della somma, introdotta dal cosiddetto Decreto Bollette (DL 21/26). Lo sconto mira a dare sollievo immediato a chi già affronta difficoltà nel saldo delle utenze domestiche.
Meccanismo di erogazione e requisiti di accesso
Il beneficio non richiede alcuna complicazione burocratica. Il sistema riconosce il bonus in modo automatico a tutti i cittadini che risultavano già titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026. Non è necessario presentare alcuna domanda: l’accredito avviene direttamente nella prima fattura utile successiva all’adozione del provvedimento. Il fornitore ha l’obbligo di inserire lo sconto come voce separata, garantendo la massima trasparenza al consumatore finale.
Il contributo viene versato in un’unica soluzione. Nel caso in cui l’importo della bolletta sia inferiore ai 115 euro, la somma residua non andrà persa, ma verrà scalata dalle fatture successive. Anche chi ha cambiato fornitore dopo il 21 febbraio riceverà il sussidio: la responsabilità dell’erogazione resta infatti in capo all’esercente che serviva il cliente alla data di entrata in vigore del decreto. Questo garantisce la continuità del beneficio nonostante le dinamiche del mercato libero.
Cumulabilità e prospettive per i redditi medi
Una delle caratteristiche salienti del provvedimento è la sua piena cumulabilità. I 115 euro si sommano infatti alle riduzioni tariffarie già previste per i beneficiari storici. Tuttavia, il Decreto Bollette apre uno spiraglio anche per chi non rientra nei bonus sociali tradizionali. L’articolo 1, comma 2, prefigura infatti un nuovo aiuto destinato ai nuclei con ISEE fino a 25.000 euro. I dettagli su quest’ultimo intervento verranno definiti nelle prossime settimane, ampliando potenzialmente la platea dei protetti.
Affidarsi esclusivamente ai bonus statali, per quanto preziosi, resta però una strategia parziale. In un contesto di alta volatilità, la vera difesa del potere d’acquisto passa per un’analisi critica delle tariffe. Individuare offerte più competitive sul mercato può garantire un risparmio strutturale superiore ai contributi una tantum. Per consultare le normative vigenti è possibile visitare il sito della Gazzetta Ufficiale o il portale di ARERA.
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