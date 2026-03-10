Siracusa – La capitaneria di Porto di Siracusa annuncia che nei giorni 11 e 12 marzo saranno effettuati “tiri a fuoco con armi portatili da elicottero” oltre il limite delle acque territoriali, davanti alle coste siracusane. Interessata dall’operazione è un’area di circa 35 miglia marine, sotto il coordinamento di MariSicilia. La Capitaneria di Porto di Siracusa ha diramato un avviso di pericolosità, avvisando le imbarcazioni in transito e navigazione a prestare “massima attenzione”.

Ecco cosa si legge nello specifico nell’avviso della capitaneria di porto di Pozzallo: “La zona di mare interessata è dichiarata pericolosa per la navigazione marittima e la sosta di unità in genere, nonchè per l’esercizio della pesca e di tutte le attività connesse all’uso del mare. le navi e i natanti in transito, pertanto, prestino massima attenzione”.

La scorsa settimana, nel Mediterraneo centrale tra Catania e Siracusa, si è conclusa l’annuale esercitazione Nato nota come Dynamic Manta e che ha visto impegnati quattro sottomarini (due italiani, uno greco e uno turco), aerei di Canada, Germania, Francia, Grecia, Norvegia, Portogallo, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti, elicotteri appartenenti a Francia, Italia e Stati Uniti, Navi delle marine di Grecia, Italia, Spagna e Turchia.