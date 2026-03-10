Modica – Il Comune di Modica ha presentato alla Regione Siciliana un progetto esecutivo e immediatamente cantierabile per la riqualificazione della zona artigianale cittadina, partecipando al bando regionale dedicato al miglioramento delle aree produttive. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 1 milione e 300 mila euro, di cui circa 1 milione destinato ai lavori. A darne notizia è l’assessore allo sviluppo economico, Tino Antoci, che sottolinea come l’amministrazione sia riuscita a predisporre in tempi particolarmente rapidi una proposta progettuale completa e pronta per l’avvio dei cantieri.

“Abbiamo lavorato con grande rapidità e concretezza, afferma Tino Antoci, per cogliere questa opportunità. La zona artigianale rappresenta un presidio economico fondamentale per la città e merita interventi di riqualificazione capaci di migliorarne funzionalità, sicurezza e qualità complessiva degli spazi”.

Il progetto prevede una serie articolata di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana: rifacimento dell’asfalto, sistemazione delle caditoie e dei marciapiedi, realizzazione di nuove aree verdi con funzione anche di compensazione delle emissioni di CO₂ prodotte dalle attività produttive. Previsto inoltre un completo rinnovamento della segnaletica e della toponomastica, con nuova cartellonistica e sistemi direzionali per facilitare l’individuazione delle aziende presenti nell’area.

All’ingresso della zona artigianale sarà installato anche un tabellone informativo dedicato alle imprese. Il progetto comprende inoltre interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica attraverso il relamping e la realizzazione di due tettoie fotovoltaiche con colonnine di ricarica per veicoli elettrici, a servizio delle attività e degli utenti dell’area produttiva. “Non si tratta soltanto di lavori di manutenzione, conclude Antoci, ma di un progetto che guarda al futuro delle nostre aree produttive, introducendo elementi di sostenibilità ambientale, innovazione energetica e maggiore qualità urbana”. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi e rientra tra le iniziative avviate dall’amministrazione comunale per rafforzare e valorizzare il tessuto economico della città.