Modica – Modica per i più piccoli attraverso lo sport. Lo scorso sabato, i locali del centro sportivo Vitality di Modica hanno ospitato una pedalata collettiva all’insegna della generosità, un evento nato con l’obiettivo di sostenere la ricostruzione della Casa Gialla dei bambini a Sampieri.

La struttura, punto di riferimento per i bambini nel borgo marinaro, è stata gravemente danneggiata dal passaggio del recente ciclone Harry, che ha lasciato dietro di sé danni strutturali tali da renderla quasi inutilizzabile.

Sotto la guida dell’istruttore Gianfranco Giannone, un folto gruppo di appassionati di ciclismo indoor ha risposto all’appello, trasformando una sessione di allenamento in una vera e propria maratona di beneficenza. L’energia dei partecipanti non è servita solo a far girare i pedali, ma soprattutto a raccogliere i primi fondi necessari per avviare il cantiere di ripristino.

L’iniziativa di sabato rappresenta solo il primo passo di una mobilitazione più ampia. Gli organizzatori hanno già annunciato che il calendario dei prossimi mesi sarà ricco di appuntamenti simili: l’obiettivo finale è quello di restituire al più presto ai bambini uno spazio sicuro dove poter tornare a giocare e socializzare.

La comunità modicana conferma ancora una volta la sua capacità di fare rete di fronte alle emergenze, dimostrando che, quando si pedala per una causa nobile, il traguardo della ricostruzione appare decisamente più vicino.