Vittoria – Una giornata dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute si è svolta oggi al Comune di Vittoria, dove l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha organizzato un incontro informativo sugli screening oncologici gratuiti, rivolto a tutti i dipendenti comunali.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare il personale sull’importanza della diagnosi precoce e sull’adesione ai programmi di prevenzione messi a disposizione gratuitamente dal Servizio Sanitario.

Nel corso della giornata sono stati illustrati tre importanti screening: la mammografia, il test ginecologico con Pap test e HPV test e lo screening del colon retto. Quest’ultimo è rivolto anche agli uomini nella fascia d’età compresa tra i 50 e i 69 anni e prevede la ricerca del sangue occulto nelle feci, fondamentale per l’individuazione precoce di eventuali patologie.

All’incontro erano presenti il capo dipartimento dell’ASP di Ragusa, dott. Giuseppe Smecca, il direttore sanitario, dott.ssa Sara Lanza, e il medico responsabile degli screening, dott.ssa Iole Trabia, che hanno illustrato ai partecipanti finalità, modalità di accesso e benefici dei programmi di prevenzione.

L’iniziativa è stata rivolta a tutti i dipendenti comunali, con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura della prevenzione e incentivare l’accesso ai controlli periodici.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stata l’assessore con delega alle politiche Sanitarie, Francesca Corbino, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e sistema sanitario per promuovere stili di vita sani e favorire la partecipazione attiva ai programmi di screening.

“L’incontro – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello- rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sensibilizzazione sulla prevenzione, strumento fondamentale per la tutela della salute dei cittadini”.