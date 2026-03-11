Per milioni di famiglie italiane, il pagamento dell’Assegno Unico e Universale di marzo 2026 porterà con sé diverse novità in estratto conto. Sebbene le date di accredito siano fissate tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo, l’importo finale potrebbe riservare sorprese, non sempre gradite, a seconda della situazione documentale di ogni nucleo.

La scadenza ISEE e il rischio “importo minimo”

La variabile più critica di questo mese è legata all’attestazione reddituale. Chi non ha provveduto a presentare l’ISEE 2026 entro lo scorso 28 febbraio si ritroverà con un versamento ridotto ai minimi termini: l’INPS erogherà infatti d’ufficio appena 58,30 euro per ogni figlio minorenne e 29,10 euro per i maggiorenni.

Tuttavia, non si tratta di una perdita definitiva. La normativa concede tempo fino al 30 giugno per mettersi in regola: presentando la DSU entro questa data, l’Istituto provvederà nei mesi successivi a ricalcolare le somme spettanti e a corrispondere tutti gli arretrati maturati da marzo.

Rivalutazione e conguagli: perché l’importo può variare

Oltre alla questione ISEE, sul bonifico di marzo incidono altri due fattori determinanti:

Nuove fasce reddituali: Per chi ha rinnovato l’ISEE in tempo, l’importo fluttuerà in base al nuovo indicatore. Se il reddito familiare è cresciuto rispetto all’anno scorso, l’assegno sarà più leggero; viceversa, un calo dell’ISEE porterà un aumento del sussidio. L’effetto inflazione: Per il 2026 è prevista una rivalutazione dell’1,4% basata sui dati Istat. Anche se l’adeguamento teorico è partito a febbraio, è in questo mese che verranno liquidati gli arretrati di gennaio, rendendo la quota di marzo potenzialmente più ricca per chi è già in regola con i documenti.

Le regole del sussidio per il 2026

L’Assegno Unico resta la colonna portante del welfare familiare, sostituendo quasi tutti i vecchi bonus (fatta eccezione per il Bonus Nido e il Bonus Mamme, con cui rimane compatibile).

I punti chiave da ricordare:

Limiti di età: Spetta per ogni figlio fino ai 18 anni e, a certe condizioni (studio, tirocinio o reddito sotto gli 8.000 euro), fino ai 21 anni. Per i figli disabili, il sostegno è garantito senza limiti di età.

Spetta per ogni figlio fino ai 18 anni e, a certe condizioni (studio, tirocinio o reddito sotto gli 8.000 euro), fino ai 21 anni. Per i figli disabili, il sostegno è garantito senza limiti di età. Soglie ISEE: L’importo massimo di 203,80 euro a figlio scatta con un ISEE fino a 17.468,51 euro. La quota minima di 58,30 euro viene erogata oltre i 46.582,71 euro o in assenza di ISEE.

L’importo massimo di a figlio scatta con un ISEE fino a 17.468,51 euro. La quota minima di viene erogata oltre i 46.582,71 euro o in assenza di ISEE. Maggiorazioni: Sono previsti bonus extra per nuclei numerosi, madri under 21, figli disabili o bambini sotto l’anno di vita.

Il pagamento avverrà, come di consueto, tramite accredito diretto su conto corrente (IBAN), libretto postale o bonifico domiciliato.