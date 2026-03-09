Ragusa – Il Teatro della Badia di Ragusa ha ospitato una serata di intensa partecipazione emotiva e civile, trasformando un concerto in un gesto concreto di vicinanza ai bambini sfollati dalle scuole di Niscemi. L’iniziativa, organizzata di concerto con l’Agimus grazie al coordinamento di Marisa Di Natale e curata dal direttore artistico Maurizio Nicastro, ha unito musica, comunità e responsabilità sociale.

Grazie alla generosità del pubblico, sono stati raccolti 1.100 euro, somma che sarà interamente versata all’istituto comprensivo “Francesco Maria Luigi Salerno” di Niscemi per sostenere le attività scolastiche dei piccoli studenti colpiti dall’emergenza. La serata ha visto la partecipazione dei professori dell’istituto comprensivo di Niscemi, dell’assessore Marianna Avila, del vicesindaco Pietro Stimolo, del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, dell’assessore Giovanni Gurrieri e della presidente Rosanna Di Giovanni con le socie dell’Inner Wheel di Niscemi, confermando una rete istituzionale e associativa unita da un obiettivo comune.

Sul palco il quartetto Lyceum – Gianluca Abbate (pianoforte), Alessia Pallavicino (voce), Michela Bonavita (viola) e Adriano Denaro (basso) – ha offerto un’esibizione capace di intrecciare emozioni, silenzi e speranza, diventando il filo che ha unito artisti, pubblico e istituzioni in un unico abbraccio solidale. Il Teatro della Badia rivolge un sentito ringraziamento all’Agimus, nelle persone del presidente Giuseppe Basile e di Marisa Di Natale, per il sostegno costante, e alla presidente Una Frost con le socie dell’Inner Wheel di Ragusa Centro per la loro sensibilità e vicinanza. Il direttore artistico Maurizio Nicastro sottolinea come questa iniziativa confermi la vocazione del Teatro della Badia a essere un luogo in cui la cultura diventa comunità e la musica si fa gesto di cura, una luce che continua a brillare per chi ne ha più bisogno.