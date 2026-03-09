Ragusa – La Polizia di Stato ha aperto le porte della Questura di Ragusa ai piccoli alunni della scuola per l’infanzia “La Palla Magica”. I bambini, che avevano incontrato già incontrato i poliziotti all’interno della loro aula, hanno potuto osservare e toccare con mano i mezzi e le attrezzature in dotazione alla Polizia, hanno visitato alcuni uffici, tra cui la Sala Operativa. Qui hanno anche avuto l’emozione di ascoltare via radio le pattuglie impegnate sul territorio.

Curiosi ed entusiasti hanno portato a casa il ricordo dell’impronta digitale della loro manina che il personale della Polizia Scientifica ha rilevato, non mancando di rispondere alle numerose domande che sono state poste, sottolineando ancora una volta l’importanza del lavoro quotidiano che svolge la Polizia di Stato.