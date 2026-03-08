Ragusa – Si consolida il record di presenza femminile nel Ragusano, dove davvero “L’8 marzo è ogni giorno”, come si legge sulla cartolina filatelica dedicata quest’anno alla Giornata Internazionale della Donna. È con questo messaggio accompagnato da un aquilone di tradizionali mimose che anche quest’anno Poste Italiane celebra l’importante giornata con il materiale filatelico disponibile presso lo sportello dedicato a Ragusa Centro, in piazza giacomo Matteotti.

Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l’attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere nel mercato del lavoro. In Sicilia il personale aziendale è per la metà costituito da donne e la provincia di Ragusa conferma il suo primato tra le 9 province con il 68% di presenze femminili e oltre il 54% di donne in ruoli di responsabilità.

Trainante il comparto degli uffici postali, in cui le oltre 150 lavoratrici valgono il 70% del totale. Una percentuale che subisce un decisivo rialzo nei ruoli più a contatto col pubblico, con il 72% di operatrici di sportello e ben l’80% di consulenti finanziarie, dato in rialzo. Dati che fanno sì che nell’Ibleo la maggior parte degli uffici postali la componente femminile sia maggioritaria.

Ed è da record anche il settore del recapito dove il genere femminile rappresenta il 64% delle risorse applicate tra centri di recapito e figure di staff. Il primato vantato dalla provincia iblea si registra in un comparto storicamente ad appannaggio maschile, dove tuttavia tutti i centri di recapito sono a netta maggioranza femminile e in particolare il ruolo di portalettere due volte su tre è ricoperto da una donna. Caso eccezionale il punto di distribuzione di Comiso, dove l’intero organico al lavoro tra l’area urbana comisana e la frazione di Pedalino è al femminile.

Poste Italiane conferma così la propria cultura aziendale consapevole del contributo decisivo dell’occupazione femminile e consolida la propria posizione strategica con il riconoscimento Top Employer per il settimo anno consecutivo, grazie all’eccellenza delle sue politiche e delle sue pratiche per le risorse umane.