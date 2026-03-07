Giarratana – La comunità di Giarratana si prepara a dare ufficialmente avvio ai festeggiamenti in onore di San Giuseppe, organizzati dalla chiesa Madre – parrocchia Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe. Il parroco, il sacerdote Franco Ottone, invita i fedeli a partecipare ai primi momenti del programma, che entrerà nel vivo già da domenica 8 marzo. Naturalmente, subito dopo l’avvio delle celebrazioni e la sistemazione del simulacro del patriarca nella navata centrale previste per oggi.

Domani, invece, sono fissate le celebrazioni eucaristiche delle 8,30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate e delle 11.00 nella chiesa di San Bartolomeo. Nel pomeriggio, alle 17.30, si terranno il Rosario, la Coroncina e il canto delle Litanie di San Giuseppe, seguiti alle 18,30 dalla Santa Messa presieduta da don Innocenzo Mascali, dedicata al tema “San Giuseppe, l’uomo docile dello Spirito Santo”.

Lunedì 9 marzo la comunità si ritroverà nuovamente alle 17,30 per il Rosario, la Coroncina e le Litanie, mentre alle 18.00 la Santa Messa sarà presieduta da don Mauro Nicosia, che guiderà la riflessione su “San Giuseppe modello di fede”.

Martedì 10 marzo, alla stessa ora, si ripeterà il momento di preghiera comunitaria, seguito alle 18.00 dalla celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta, incentrata sul tema “San Giuseppe, l’uomo della preghiera”.

Il parroco Franco Ottone sottolinea l’importanza di vivere questi giorni come un cammino di preparazione spirituale e di unità comunitaria, in attesa dei momenti centrali della festa che proseguiranno nelle settimane successive. Da sottolineare che da lunedì prende il via il programma folkloristico che andrà avanti sino al 13 marzo con il torneo di playstation Fifa 26 e con il torneo di biliardo e di scala 40. Le iscrizioni dovranno essere fatte entro l’8 marzo. La quota di partecipazione è di 5 euro a persona.