Modica – Fine settimana senza impegni ufficiali per l’Avimec Modica, che reduce da quattro vittorie consecutive (Sabaudia, Lecce, Gioia del Colle e Terni), ha approfittato della settimana di stop del campionato di serie A3, che si ferma per dare spazio alla final four di Coppa Italia di Belluno, per tirare il fiato e preparare il rush finale della stagione regolare che si chiuderà domenica 15 marzo con la gara casalinga con Napoli, per poi proiettarsi ai play off promozione.

La squadra in settimana ha continuato a lavorare e lo farà fino a oggi pomeriggio, quando coach Enzo Distefano al termine della seduta pomeridiana darà il rompete le righe, concedendo tre giorni di riposo ai suoi atleti.

Nel frattempo, a bocce ferme, il DG Luca Leocata, fa un primo bilancio della stagione del sestetto modicano guardando con fiducia agli spareggi promozione.

“Bilancio sicuramente positivo – spiega Luca Leocata – in un campionato molto corto in cui i margini di errore sono minimi. L’unico rammarico è stato l’inizio di stagione, in cui abbiamo faticato a trovare i giusti equilibri. Poi il gruppo si è compattato e ha iniziato a credere sempre di più nelle proprie capacità individuali e di squadra e ha iniziato a esprimersi ad alti livelli e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Peccato non essere riusciti a concludere la stagione sul podio della classifica, ma -continua – siamo ancora in piena corsa per cercare di migliorare l’attuale quinto posto.

Ci manca ancora la partita casalinga controNapoli per concludere la regular season che vogliamo terminare con un risultato positivo per poi concentrarci tutti per i play off. Siamo contenti di questo finale di stagione – conclude Luca Leocata – e di come la squadra sta lavorando in sintonia con lo staff tecnico e siamo fiduciosi per il futuro che ci attende e dove, anche noi come dirigenza siamo pronti a dare il massimo fino alla fine”.

Intanto appresa la notizia della prematura scomparsa a soli 33 anni di Christian Cesario, addetto stampa della JV Gioia del Colle, la dirigenza, lo staff tecnico, gli atleti e l’ufficio stampa dell’Avimec Modica si stringono con commozione al dolore della famiglia e di tutta la JV Gioa del Colle, porgendo loro le più sentite condoglianze.