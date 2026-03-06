Per migliaia di contribuenti italiani, lunedì 9 marzo 2026 rappresenta una data spartiacque. È l’ultimo giorno utile (considerando i cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza del 28 febbraio) per saldare la rata della Rottamazione Quater.
In queste ore circola un’idea rischiosa: interrompere i pagamenti della vecchia sanatoria per sperare di confluire nella nuova Rottamazione Quinquies, attratti dalle 54 rate del nuovo piano. Tuttavia, la normativa vigente trasforma questa strategia in una trappola fiscale.
L’incompatibilità tra Quater e Quinquies
La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito confini molto netti. Il passaggio tra le due definizioni agevolate non è una libera scelta del cittadino.
- Il paletto del 30 settembre: Può accedere alla nuova Quinquies (domanda entro il 30 aprile 2026) solo chi era già decaduto dalla Quater entro il 30 settembre 2025.
- Chi è in regola resta “bloccato”: Chi è stato puntuale fino a quella data viene considerato dal fisco un “soggetto capiente”, ovvero in grado di onorare il piano intrapreso. Pertanto, non può trasferire i vecchi carichi nel nuovo schema più vantaggioso.
In sintesi: Saltare la rata di marzo non permette di “saltare” sulla nuova sanatoria, ma provoca solo la rovina del piano attuale.
Cosa accade se non si paga entro il 9 marzo?
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata comporta conseguenze immediate e pesanti:
- Perdita totale dei benefici: Lo sconto su sanzioni e interessi di mora decade istantaneamente. Il debito torna alla cifra originaria, molto più alta.
- Ricalcolo del debito: Le somme già versate vengono considerate solo come acconti sul totale originario.
- Stop alle rateizzazioni: Per quegli stessi debiti non sarà più possibile chiedere nemmeno una dilazione ordinaria; l’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione.
- Azioni esecutive: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprenderà le procedure di recupero coattivo, che includono pignoramenti, fermi amministrativi delle auto e ipoteche.
La strategia corretta per il 2026
Per tutelare il proprio patrimonio, la strada indicata dagli esperti è quella del doppio binario:
- Mantenere la Quater: Onorare la scadenza di marzo per salvare i vantaggi acquisiti e non far lievitare il debito.
- Usare la Quinquies per il resto: Se si hanno nuovi debiti o cartelle esattoriali che non erano state inserite nella precedente rottamazione, è possibile presentare domanda per la Quinquies solo per questi nuovi carichi.
Si tratta dell’unico modo legale per sfruttare le nuove agevolazioni senza distruggere i sacrifici economici fatti finora per la vecchia sanatoria.
