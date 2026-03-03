Pozzallo – La città di Pozzallo perde uno dei suoi figli più illustri. Si è spento ieri, all’età di 92 anni, l’onorevole Natale Amodeo, detto Natalino,(Pozzallo, 1º giugno 1933 – Pozzallo, 2 marzo 2026), figura centrale della storia politica e istituzionale della Sicilia e del Paese. Già deputato della Repubblica per due legislature nelle file del PSI (Partito Socialista Italiano) e indimenticato Sindaco della città marinara, Amodeo è stato uno dei principali artefici dello sviluppo del territorio.

Ad annunciare la scomparsa ieri è stato l’attuale primo cittadino, Roberto Ammatuna, con un messaggio carico di commozione che colloca Amodeo nell’olimpo dei grandi pozzallesi:

“È morto l’On. Natalino Amodeo. Più volte eletto nel Parlamento Nazionale e anche ex Sindaco di Pozzallo. Dopo Giorgio La Pira, il più grande pozzallese dal dopoguerra ad oggi. Si porgono le più sentite condoglianze ai suoi familiari.”

Non appena la notizia si è diffusa, la rete è stata inondata di messaggi. I cittadini lo ricordano non solo come un politico di alto profilo, capace di difendere gli interessi della provincia con autorevolezza e serietà, ma anche come un uomo di straordinaria umanità.

“Uno dei politici seri, di quelli che difendevano il bene comune” scrive un concittadino, mentre molti altri invocano la proclamazione del lutto cittadino per il giorno delle esequie, ritenendolo il “minimo gesto” per onorare una memoria storica che rimarrà impressa nel DNA di Pozzallo. Tra i messaggi più toccanti spicca il saluto di chi lo considerava l’amico di sempre: “Pozzallo perde uno dei suoi figli più grandi, io perdo un compagno di vita fedele e coerente”.

Eletto alla Camera nel 1983 e confermato nel 1987, Natalino Amodeo ha attraversato stagioni politiche complesse, mantenendo sempre un forte legame con le proprie radici. Dopo il ritiro dalla vita parlamentare, aveva continuato a dedicarsi alla sua città, diventando un punto di riferimento culturale e un custode dei valori civili per le nuove generazioni.

La redazione del Quotidiano di Ragusa si unisce al dolore della famiglia e dell’intera comunità di Pozzallo per questa grave perdita.