Con l’avvicinarsi della primavera, l’Italia si prepara al consueto passaggio dall’ora solare a quella legale. Un appuntamento che non segna solo il ritorno a giornate più lunghe e luminose, ma che rappresenta una boccata d’ossigeno per le tasche dei cittadini e per l’ambiente grazie al consistente risparmio energetico.
La data del cambio: un trend di anticipi fino al 2029
Nel 2026, lo spostamento delle lancette avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Rispetto allo scorso anno, il cambio cade con un giorno di anticipo, inaugurando una tendenza che vedremo consolidarsi nelle prossime stagioni.
Il calendario dei prossimi anni vedrà infatti l’ora legale scattare progressivamente prima, fino a toccare il 25 marzo nel 2029. Questo ciclo si interromperà solo nel 2030, quando il calendario “resetterà” la rotazione riportando il cambio alla data del 31 marzo.
Cosa accadrà nella notte del 29 marzo?
Il passaggio ufficiale avverrà, come di consueto, nel cuore della notte:
- Alle ore 02:00 gli orologi andranno spostati un’ora avanti, diventando immediatamente le 03:00.
- L’effetto immediato: si dormirà un’ora in meno quella notte, ma in cambio guadagneremo un’ora di luce naturale in più ogni sera.
Risparmio energetico e bollette più leggere
Il vero motore dietro il mantenimento dell’ora legale, nonostante i dibattiti europei sull’abolizione, rimane quello economico. Spostando l’attività umana in avanti di un’ora, si sincronizzano meglio le ore di veglia con quelle di luce solare.
- Meno luce artificiale: la riduzione dell’uso di lampadine e sistemi di illuminazione negli uffici e nelle abitazioni porta a un calo diretto dei consumi elettrici.
- Impatto ambientale: minori consumi si traducono in una riduzione delle emissioni di $CO_{2}$, contribuendo alla sostenibilità nazionale.
Quando torneremo all’ora solare?
L’ora legale ci accompagnerà per sette mesi. Il ritorno all’ora solare è già fissato per la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, quando le lancette dovranno essere spostate indietro di sessanta minuti, restituendoci l’ora di sonno “persa” a marzo.
