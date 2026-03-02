Ragusa – Finisce ai supplementari una partita veloce dove hanno fatto la differenza le difese soprattutto nella seconda parte dell’incontro. E’il XXI turno dal campionato di basket di serie A2 femminile. Vicenza la spunta difendendo il fattore campo. e a Ragusa non bastano i 25 punti di capitana Consolini. La prima frazione inizia con le padrone di casa determinate a imprimere da subito il ritmo. Iniziano schierando in campo Degiovanni, Nori, Fusari, peserico e Kantzy. Ragusa risponde con Moriconi, Di Fine, Labanca, Consolini e Narviciute. Primi quattro minuti con Vicenza che conduce fino al +7 ma la reazione di Ragusa arriva con due triple in successione, Di Fine e Consolini e il +1 di Narviciute, poi punto a punto fino alla conclusione del quarto.

Il rientro in campo è nuovamente punto a punto con Vicenza che prima un primo allungo con Jakpa, Bianchi e Fontana che mette dentro la prima tripla, lunga distanza fino ad allora non fruttuosa per le padrone di casa. Solo Consolini va a bersaglio per le aquile ragusane dopo quattro punti in fila di Mazza e Nori impegna la difesa della Passalacqua sotto canestro, liberando spazi dal perimetro. Dal -2 a 1’38 dalla sirena grande, Ragusa viene punita dalla lunga distanza da due bombe in rapida successione, prima Kantzy da distanza siderale e poi Fusari. Si va al riposo con l’ultima segnatura di Nori che fissa il punteggio sul +10 per Vicenza, 42-32 che tira con un 53 dal campo contro il 41 di Ragusa.

Terzo quarto a favore di Ragusa che piazza un parziale di 9 a zero. Si va punto a punto. Passalacqua arriva a -3 e riallunga Degiovanni dall’arco grande sul 47 a 41. Apporto importante di Mazza che segna in reverse dopo una palla rubata, e scherma in difesa, all’azione successiva, il tiro di Di Fine che galoppa coast to coast dopo una stoppata ad un a avversaria. Ragusa è in partita. Il tempo si chiude con le vicentine ancora sopra di 4. Ultima frazione da brivido; Vicenza continua a cercare l’allungo, prima stoppato da Di Fine con un 2+1 per arrivare al pareggio con capitana Consolini che segna da 3 per il 57-57 a due minuti dalla fine. E’ancora Mazza a rubare palla in difesa e a servire Consolini per il +2. Time out Vicenza. Al rientro segna Kantzy e Ragusa può giocare l’ultimo attacco ma per gli arbitri Johnson commette infrazione di tre secondi (da rivedere). Palla persa e mancano 10 secondi alla fine. La Passalacqua tiene in difesa e si va ai supplementari. Moriconi dopo una serata non buona al tiro mette dentro il primo canestro che pesa. E’il +3 di Ragusa ma esce Mazza con 5 falli. Una perdita determinante. Fusari con una doppia tripla riporta Vicenza in vantaggio e Ragusa non riesce stavolta a reagire. Ancora Fusari dalla lunetta e Nori (nel mezzo un altro fischio per tre secondi a Johnson a 47 secondi dalla fine), chiudono il match. Vicenza vince, 70 a 62.

“Abbiamo mancato nella prima metà della gara, quando abbiamo concesso troppo in difesa ed abbiamo speso energie in più nei recuperi – commenta a caldo la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca -. Nel punto a punto poi, qualunque fischio può determinare una partita. La seconda parte di gara è stata migliore della prima; loro hanno difeso il fattore campo, e hanno tirato con percentuali migliori delle nostre. Johnson non è ancora al cento per cento per l’infortunio alla caviglia, Cedolini ha giocato con la febbre ma a prescindere da tutto, oggi si doveva vincere. Non ci sono più scuse né alibi; tutte devono avere lo stesso atteggiamento, quello che serve per vincere le partite”.

A.S.Vicenza – Passalacqua 70-62 t.s.

Il tabellino

18-17; 42-32 (24-15); 51-47 (9-15); 59-59 (8-12); 70-62 (11-3)

A.s.Vicenza: Degiovanni 4, Nori 15, Bianchi 4, Chilò ne, Fontana 6, Fusari 22, Peserico 8, Cavazzuti ne, Ndiaye ne, Jakpa 2, Smorto ne, Kantzy 9. All. Logallo

Passalacqua Ragusa: Mallo, Consolini 25, Cedolini 2, Mazza 6, Moriconi 3, Narviciute 4, Olodo ne, Di Fine 10, Labanca, Johnson 12. All.Buzzanca

Note. Tiri da due: Vicenza 21/40 (56%) Ragusa 17/42 (40%); Tiri da tre: Vicenza 7/23 (30%), Ragusa 6/24 (25%); Tiri liberi: Vicenza 7/11 (63%) Ragusa 10/13 (76%); Rimbalzi: Vicenza 43, Ragusa 38: Palle perse, Vicenza 17, Ragusa 16; Palle recuperate Vicenza 7, Ragusa 10; Assist Vicenza 16, Ragusa 15.

Uscite per 5 falli: Mazza (RG)

Arbitri: Marco Toffali (MB) e Alexa Castellaneta (BZ)